В одном из районов Курганской области сменился глава

В Притобольном районе Курганской области главой избрана Лариса Злыднева. В пятницу, 10 сентября, она вступила в должность.

Г-жа Злыднева исполняла обязанности мэра с мая 2021 года. С того самого момента, как свой пост покинул экс-руководитель района Дмитрий Лесовой. Ранее она работала в должности первого заместителя главы района, на которую была назначена, проявив себя в качестве главы Плотниковского сельсовета.

На пост главы Притобольного района претендовали три человека. Помимо Ларисы Злыдневой на конкурс заявились бывший глава одного из районных сельсоветов Андрей Наумов и глава КФХ Марат Халимов. Победила Злыднева, за нее единогласно проголосовали депутаты думы Притобольного района 8 сентября.

Курган, Притобольный район, Дарья Котова

Курган, Притобольный район. Другие новости 10.09.21

В Зауралье вновь нашли взрывное устройство: прямо на грядке. / В Кургане начали расчистку реки Битевка, которая опоясывает ЦПКиО. / Суточный прирост заболевших коронавирусом в Курганской области продолжает снижаться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»