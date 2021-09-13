Больницам Курганской области из-за Cоvid-19 выделили более 200 миллионов

В Курганской области 18 больниц, куда поступают пациенты с коронавирусом, получили дополнительное финансирование. Через Фонд обязательного медицинского страхования медучреждения региона получили 192,3 миллиона рублей, еще один транш пришел на реабилитацию пациентов, сообщает ТФОМС Курганской области.

Деньги получили Курганская областная больница, госпиталь для ветеранов войн, курганская больница №2, инфекционный госпиталь областного центра, научный центр травматологии и ортопедии им. Илизарова. Также средства были распределены между 13-тью районными больницами – далматовская, шадринская, звериноголовская, варгашинская, каргапольская, катайская, макушинснска и др.

«Цель направления дополнительных денежных средств – финансовая поддержка больниц, в которых проходят лечение пациенты с диагнозом новая коронавирусная инфекция или с подозрением на заболевание COVID-19, и находящиеся в условиях круглосуточного стационара, – уточнили в ТФОМС Курганской области.

Помимо 192 млн. рублей медикам дополнительно выделили еще 23 миллиона – на реализацию программы по углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19.

С начала пандемии в Курганской области официально зарегистрировано 31,5 тысяч случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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