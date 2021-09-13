Мэрия Кургана: дата начала отопительного сезона пока не определена

В администрации Кургана пока не могут назвать дату, когда в областной столице будет дан старт отопительному сезону. Об этом 13 сентября сообщили в мэрии города.

Городские чиновники признают, что от курганцев стало поступать много вопросов на эту тему, так как в регионе похолодало, температура воздуха по ночам близка к нулевой отметке.

«По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, дата начала отопительного сезона регламентируется и варьируется в зависимости от погодных температурных показателей. Если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать восьми градусов, то тепло начнут включать. В первую очередь подача теплоносителя будет производиться на объекты первой категории – детские сады, школы, учреждения системы здравоохранения и соцкультбыта. Затем тепло будет получать вторая категория – жилые здания и прочие потребители», – прокомментировали в мэрии Кургана.

В Курганской области 14 и 15 сентября ожидается кратковременное потепление. А уже к концу недели температура будет понижаться. К выходным прогнозируемая температура воздуха ночью +1 градус.

Курган, Дарья Котова

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