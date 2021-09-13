В самое сердце: в Кургане молодая женщина изрешетила знакомого ножом

В Кургане задержана и помещена в СИЗО 32-летняя женщина, которую подозревают в убийстве 41-летнего знакомого. Как сообщает 13 сентября СУ СКР по Курганской области, потерпевшему нанесли не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки.

По данным следствия, убийство было совершено 8 сентября. Обвиняемая пришла в гости к знакомым, которые проживают в частном доме на ул. Карельцева. Без спиртного застолье не обошлось.

«В результате внезапно возникшего конфликта злоумышленница нанесла мужчине не менее четырех ножевых ударов. От полученных повреждений потерпевший впоследствии скончался, причиной его смерти стало повреждение сердца», – уточнили в региональном Следкоме

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Курган, Дарья Котова

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