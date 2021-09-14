Во втором по величине городе Зауралья начинается отопительный сезон

В Шадринске с 16 сентября начинается отопительный сезон. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в администрации города.

Постановление главы города Шадринска о начале отопительного сезона уже подписано. В первую очередь ресурс начнут получать детские сады и другие социальные учреждения. «С 16 по 20 сентября запланировано поэтапное подключение к теплу учреждений социальной сферы. А с 21 сентября начнется подача тепловой энергии в жилой сектор», – заявили в городской администрации и пообещали, что в ближайшее время будет опубликован график запуска тепла в многоквартирниках.

Как сообщал «Новый День», сроки начала отопительного сезона волнуют сейчас и жителей Кургана, так как по ночам температура воздуха опускается до +1…+3 градусов. В мэрии областной столице пока не готовы назвать дату, когда в квартирах курганцев потеплеют батареи. В понедельник, 13 сентября, городские власти прокомментировали, что старт сезона зависит от температуры воздуха.

«По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, дата начала отопительного сезона регламентируется и варьируется в зависимости от погодных температурных показателей. Если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать восьми градусов, то тепло начнут включать. В первую очередь подача теплоносителя будет производиться на объекты первой категории – детские сады, школы, учреждения системы здравоохранения и соцкультбыта. Затем тепло будет получать вторая категория – жилые здания и прочие потребители», – прокомментировали в мэрии Кургана.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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