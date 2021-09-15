Отопительный сезон в Кургане начнется с 16 сентября, но жильцам многоквартирников еще придется подождать

Глава Кургана Елена Ситникова подписала постановление о начале отопительного сезона в областной столице. Теплоресурс начнут подавать с 16 сентября.

В жилых домах, которых в Кургане почти 1,5 тысячи, тепло начнут запускать с 20 сентября.

«Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности к отопительному сезону согласно графикам заполнения и запуска тепловых сетей на 2021 год, по заявкам управляющих компаний, руководителей предприятий, организаций и собственников многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении», – уточнили в городской администрации.

Курган, Дарья Котова

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