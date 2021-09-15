В Кургане наркодилеры во время задержания ранили полицейских

В Кургане в 3-ем микрорайоне 15 сентября во время задержания наркодилеров полицейские получили ножевые ранения. Как сообщает УМВД Курганской области, силовики с места происшествия были госпитализированы.

Операция по задержанию так называемых закладчиков проводилась сегодня утром у дома № 31 в 3-ем микрорайоне Кургана. Подозреваемые оказали сопротивление и скрылись с места преступления. Глава силового ведомства Дмитрий Свинов ввел на территории региона план-перехват «Сирена». Позднее вооруженных преступников задержали.

«В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», – резюмировали в УМВД.

Очевидцы событий в социальных сетях сообщают, что у одного из подъездов дома №31 «много крови» и полицейских машин.

Курган, Дарья Котова

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