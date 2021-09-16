В Курганскую область идут заморозки с мокрым снегом

В Курганской области с 17 сентября ожидается резкое похолодание. По данным курганского Центра гидрометеорологии, местами по области будет минусовая температура.

Непосредственно 17 сентября температура воздуха ночью опустится до уровня +7…-2 градусов. Дневные температуры +8…+13 градусов. И Центр предупреждает, что в пятницу в Зауралье ожидается шквалистый ветер до 14 метров в секунду.

18 сентября в ночное время тоже будет холодно: +1…+6 градусов. В воскресенье, 19 сентября, ночью 0…-2, днем +6 градусов. «Местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом», – предупредили в курганском Центре гидрометеорологии.

Курган, Дарья Котова

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