В школы и больницы Курганской области пришла очередная партия новых машин

В четверг, 16 сентября, заместитель курганского губернатора по социальным вопросам Лариса Кокорина вручила медикам и педагогам ключи от новых школьных автобусов и машин «скорой помощи».

Региону сегодня доставлены 17 школьных автобусов марки «Газель» и 13 машин для медиков, уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

Как сообщал «Новый День», для школ Курганской области до конца года закупят 52 школьных автобуса. Медикам поступит 17 новых машин скорой помощи. Новый автопарк закупает и передает в регион Минтранс РФ. Это не первая партия машин за 2019-2020 годы, которые приобретались за счет федерального бюджета. Ранее Лариса Кокорина сообщала, что за три последних года автопарк школ Зауралья пополнился 161 новым автобусом. Больницы за два года получили 65 машин скорой помощи, в этом году – 78 машин неотложной помощи.

Автопарк учебных заведений и медучреждений обновляется по всей стране.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.09.21

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