В Кургане начался отопительный сезон, но пока не для всех

В Кургане в пятницу, 17 сентября, системы отопления запущены в 70 соцобъектах. В первую очередь теплоресурс получают детские сады, школы, больницы.

«По состоянию на 15.00 часов 17 сентября теплоносителем заполнены системы 70 объектов социальной сферы. В 52-ух учреждениях тепло запущено, из них 25 детских садов, 9 школ, 5 больниц и 1 детский дом.Запуск тепла потребителям первой категории продолжается. Подача теплоносителя ведется в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщал «Новый День», отопительный сезон в областной столице Зауралья начался с 16 сентября. В жилых домах, которых в Кургане почти 1,5 тысячи, тепло начнут запускать с 20 сентября.

При этом с сегодняшнего дня в регионе прогнозируется резкое похолодание. А к воскресенью ночью ожидается температура 0…-2, днем +6 градусов. «Местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом», – предупредили в курганском Центре гидрометеорологии.

Курган, Дарья Котова

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