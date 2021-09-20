Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога

Политолог, глава Института региональных проблем, Дмитрий Журавлёв объяснил разницу в результатах «Единой России» в регионах УрФО. Речь идёт о предварительных результатах партии власти – по данным ЦИК на текущее время (12 часов местного времени), единороссы набрали больше всего голосов на Ямале – 67% голосов, второе место у Тюменской области – 60%. Третье место – у Курганской области, здесь ЕР поддержали 36% избирателей. В Свердловской области – 35%, в нефтегазовом ХМАО – тоже примерно 35. В Челябинской области – 34%.

По словам Дмитрия Журавлёва, на поддержку партии власти в регионах влияют несколько факторов – экономических, политических и географических. Один из важнейших – это политический менеджмент. При равных географических и экономических условиях видно, что управляемость гораздо выше на Ямале, чем в Югре. «Ямал сумел воспользоваться имеющимися условиями – компактным проживанием населения в городах, небольшой территорией населённых пунктов, экономическими показателями, а также традиционными установками жителей Севера – если что-то делать, то вместе, сообща. А вот менеджмент ХМАО не смог повернуть это в свою пользу», – объясняет эксперт.

Собеседник также прокомментировал результат Курганской области. «Давайте разберём Курганскую область. Очень бедные люди, как в Кургане, всегда недовольны своей жизнью, и это отражается на результатах голосования. С другой стороны, тут партии власти проще работать, так как, например, финансовая помощь перед выборами в 10 тыс. рублей будет ощутима. Очень логично, что на втором месте коммунисты: много сельского населения, много пенсионеров, которые делают традиционный выбор. Тут результат «Единой России» в целом средний, чего и следовало ожидать», – отметил эксперт.

По его словам, в Свердловской и Челябинской области работать единороссам было непросто, поскольку жители городов-миллионников, более близкие к среднему классу, очень требовательны. Но вместе с этим при хорошей информационной кампании шансы у партии власти могли сильно повыситься. «Результаты Свердловской области не являются сюрпризом, они ожидаемы. В больших городах большую прослойку составляет интеллигенция, которая всегда критически относилась к представителям власти. В Челябинской области, возможно, доверие к власти подрывают политические конфликты. Но при этом я не могу сказать, что в мегаполисах единороссы не имеют шансов на успех. Так, хорошая организация, лучшая информационная кампания – эти слагающие стали залогом успеха для ЕР в Тюменской области», – заключил спикер.

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