В Курганской области, где пока не включили отопление, похолодает до минусовых температур

В Курганской области 20 и 21 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов. Как уточняют в курганском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к морозам нужно готовиться жителям области. Непосредственно в Кургане ночью 0…+2 градуса.

Во вторник, 21 сентября, теплее не станет. «Местами по Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры», – предупреждают в мэрии Кургана.

Как ранее сообщал «Новый День», отопительный сезон в областной столице уже начался, но в первую очередь тепло получают социальные учреждения. Теплоресурс в жилые дома обещают начать подавать с 20 сентября.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.09.21

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