В Кургане пьяный гражданин «заминировал» автовокзал

В Кургане полиция задержала 43-летнего мужчину, который сообщил «об угрозе на автовокзале». Как сообщает управление МВД Курганской области, звонок накануне поступил на единый экстренный номер.

«Поступило сообщение от мужчины о якобы существующей угрозе на автобусном вокзале г. Кургана. При проверке данная информация не подтвердилась», – уточнили в УМВД.

Шутника искали полиция и Росгвардия. Злоумышленником оказался 43-летний житель Кургана, который был пьян на момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Один звонок может обернуться курганцу тюремным сроком до 5 лет.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.09.21

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