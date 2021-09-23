Мэрия Кургана: тепло в жилые дома поступает по графику

В Кургане тепло получают более 900 многоквартирных домов из почти 1500. Как сообщили в мэрии Кургана, запуск теплоносителя идет по плану.

По данным городской администрации, по состоянию на вечер 22 сентября из 918 домов, где потеплели батареи, 697 домов получают теплоресурс от «дочки» ПАО «Курганской генерирующей компания» – «Тепловые сети». И 221 многоквартирник отапливается от ООО «КТЭС». В основном, это жилой массив микрорарайонов Рябково и Восточный.

Некоторые дома на данный момент тепло получать не могут, так как их к предстоящему отопительному сезону подготовить не успели, но число таких многоквартирных домов снижается, заверили в мэрии Кургана.

«Полностью завершила работы по подготовке домов к зиме управляющая организация ООО «Реал», у ООО «Горкомжилстрой» в работе остаётся 1 дом, работы здесь в стадии завершения. ООО «Сервис» осталось подготовить три дома, ООО «Восток-центр» – шесть. Также работе остаются четыре многоквартирных дома, находившихся на обслуживании ООО УК «Лидер». Работы на всех объектах ведутся», – заверили в пресс-службе мэрии областной сстолицы.

Запуск тепла в жилые дома начался в Кургане с 20 сентября, сам отопительный сезон стартовал 16 сентября. Первыми в очереди на подключение теплоресурса были социальные объекты. На сегодняшний день тепло получают все школы, 87 детских садов и 16 учреждений здравоохранения.

В Курганской области по прогнозу Центра гидрометеорологии 24-25 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.09.21

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