В Кургане пьяный мужчина устроил стрельбу

В Кургане бойцы спецназа совместно с Росгвардией обезвредили 40-летнего жителя Кургана, который устроил стрельбу. Как сообщили в управлении МВД по Курганской области, стрелка задержали вечером 22 сентября. Он стрелял по окнам квартиры, где проживают родители его супруги.

«У мужчины произошёл конфликт с супругой, после чего она уехала к своей матери. Употребив спиртное, гражданин отправился вслед за женой и из ружья выстрелил в окно квартиры, где она находилась», – уточнили в силовом главке.

С места преступления курганец скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавших нет.

«В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Оружие и патроны у него изъяты», – отметили в УМВД. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 (хулигантство).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.09.21

Мэрия Кургана: тепло в жилые дома поступает по графику. / Сегодня – день осеннего равноденствия. / Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: после событий в Перми психолог посоветовала, на что обратить внимание родителям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»