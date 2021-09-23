Правительство Зауралья объяснило причину краткосрочного колебания суммы госдолга региона

Госдолг Курганской области вырос на 1,5 миллиарда рублей. В правительстве региона объяснили, что это временное явление и уровень госдолга Зауралья снизится к концу месяца.

«Дело в том, что Курганская область получила из федерального бюджета 4,4 млрд рублей – это бюджетный кредит, которым регион сможет заместить «дорогие» коммерческие кредиты. Ставка по нему ниже. А это значит, что в итоге регион сможет сэкономить. Сэкономленные средства регион направляет на ремонт социальных объектов – школ, детских садов, больниц и объектов ЖКХ», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

На 1 сентября госдолг Курганской области составлял 17, 7 млрд. рублей. Месяцем ранее – 16, 3 млрд. рублей. В кредитном портфеле региона доминируют банковские кредиты, взятые много лет назад под высокий процент – до 8% годовых и выше.

Последние два года региональное правительство систематически занимает в банках деньги, но для того, чтобы погасить кабальные кредиты прошлых лет. Каждый новый заем регправительство берет под 5,25% годовых. Досрочное погашение кредитов, взятых еще в 2010-ые годы, позволяет региону экономить десятки тысяч рублей.

Как недавно заявлял губернатор Вадим Шумков, до конца текущего года соотношение госдолга Курганской области к собственным доходам снизится до 66%.

«Три года назад госдолг региона составлял 93% к уровню собственных доходов. В прошлом году собственные доходы выросли на 7%. За первое полугодие этого года – на 21%. Рассчитываем до конца года снизить соотношение госдолга к собственным доходам бюджета до 66%", – уточнял глава региона глава региона.

Курган, Дарья Котова

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