В Курганской области почти на треть увеличили количество бригад скорой помощи

В Курганской области количество выездных бригад скорых увеличено на 30%. Об этом во время прямого эфира заявила и.о. первого заместителя директора регионального департамента здравоохранения Елена Потапенко.

Всего в регионе в данный момент развернуто 1700 ковидных коек. Сейчас в ковидгоспиталях проходят лечение 1500 пациентов.

Курганские медики по-прежнему призывают жителей региона привиться от Covid-19. План вакцинации на текущий момент в Зауралье выполнен на 65,2 %. Ранее замгубернатора Владимир Архипов заявлял, что к сентябрю план вакцинации планировали выполнить на 60%. По оценке замгубернатора по соцвопросам Ларисы Кокориной, более 251 тысячи жителей Курганской области поставили первый компонент вакцины, 224 тыс. 300 – человек полностью завершили вакцинацию. Повторную вакцинацию прошли 7 тысяч жителей региона, у которых с момента первой прививки прошло более полугода.

В последние несколько дней в Зауралье растет число ковидных диагнозов. С начала пандемии новой инфекцией в области заразились более 32,6 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

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