В Зауралье молодой водитель погиб в ДТП из-за нелепого обгона

В городе Шумиха в смертельном ДТП погиб 25-летний водитель. На автомобиле ВАЗ он попытался совершить обгон и врезался в иномарку «Ниссан».

Как сообщает ГИБДД Курганской области, в иномарке находился четырехлетний ребенок. Его спасло детское кресло. Серьезных травм 4-летний мальчик не получил. Водитель иномарки также не пострадал.

А виновник ДТП погиб на месте происшествия. «Водитель автомобиля ВАЗ, житель Шумихи, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнили в ГИБДД Курганской области. Авария произошла 25 сентября.

Курган, Шумиха, Дарья Котова

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