В Курганской области изменилась коронавирусная статистика

В Курганской области вторую неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом. Число инфицированных ежесуточно – более 120 человек.

По данным оперативного штаба региона, к 27 сентября в Зауралье лабораторно подтвержден 121 диагноз Covid-19. Больше всего вновь инфицированных в Кургане – 49 заболевших. Остальные случаи выявлены в 16-ти муниципалитетах области: в Шадринске, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском муниципальных округах.

Заболеваемость начла расти с 20 сентября. Ежедневно фиксируется более 120 новых случаев коронавируса. Всего со дня объявления пандемии в Курганской области было диагноз Covid-19 подтверждался у 33,1 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.09.21

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