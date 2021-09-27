Прокурор Курганской области: в регионе на 32% увеличилось число ДТП на пешеходных переходах

В Курганской области каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит на пешеходных переходах. Об этом 27 сентября заявил прокурор Курганской области Андрей Назаров во время координационного совещания.

Прокурор Назаров озвучил статистику: число происшествий на пешеходных переходах увеличилось на 32%. В 2021 году были сбиты 33 человека (рост с 25 до 33 человек).

Тревожной остается и статистика ДТП с участием детей. «С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, при которых 3 ребенка погибли», – добавил прокурор.

При этом, как отметили в облпрокуратуре, в регионе 16% аварий от их общего числа происходят по вине пьяных водителей.

Курган, Дарья Котова

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