В Кургане на ярмарке у гостиницы «Воробьевы горы» на людей упал рекламный баннер

В Кургане в понедельник, 27 сентября, на ярмарке произошло обрушение деревянной конструкции с баннером. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МЧС по Курганской области, на оперативный номер в 11:54 часов поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Пичугина, 6.

По данному адресу (рядом с гостиницей «Воробьевы горы») сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка. По информации управления МЧС, пострадали двое жителей Кургана. Их медики осмотрели на месте – на ярмарке дежурила скорая. Госпитализация не потребовалась.

Причину обрушения баннера в оперативном ведомстве не называют, это еще предстоит выяснить. Упавшую конструкцию сотрудники МЧС уже разобрали.

Курган, Дарья Котова

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