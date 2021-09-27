В Кургане на ярмарке у гостиницы «Воробьевы горы» на людей упал рекламный баннер

В Кургане в понедельник, 27 сентября, на ярмарке произошло обрушение деревянной конструкции с баннером. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МЧС по Курганской области, на оперативный номер в 11:54 часов поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Пичугина, 6.
По данному адресу (рядом с гостиницей «Воробьевы горы») сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка. По информации управления МЧС, пострадали двое жителей Кургана. Их медики осмотрели на месте – на ярмарке дежурила скорая. Госпитализация не потребовалась.
Причину обрушения баннера в оперативном ведомстве не называют, это еще предстоит выяснить. Упавшую конструкцию сотрудники МЧС уже разобрали.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 27.09.21
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