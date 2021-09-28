российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 сентября 2021, 13:03 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Бюджет Курганской области на 2021 год скорректирован: доходы выросли, бюджетникам повысят зарплату

Депутаты думы Курганской области во вторник, 27 сентября, согласовали корректировку регионального бюджета на 2021 год. Доходная часть увеличивается на 3,9 млрд. рублей.

На 2021 год доходы региональной казны были утверждены в сумме 52,6 млрд рублей. Увеличение на 3,9 миллиардов до 56,5 млрд. рублей произошло за счет безвозмездных поступлений.

Расходная часть также увеличивается – на 4,1 млрд. рублей. Соответственно, траты региона вместо утвержденных на текущий год 57,6 млрд. рублей составят 61,7 миллиардов. Дефицит бюджета также изменится: кассовый разрыв составит 5,2 млрд. рублей, а не запланированные годом ранее 4,9 млрд. рублей.

Часть средств будет направлена на повышение заработной платы бюджетникам. «Предусматриваются дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в связи с реализацией майских Указов президента РФ», – уточняется в пояснительной записке к вопросу о внесении изменений в закон Курганской области «Об областном бюджете на 2021 год ...».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.09.21

«В.В. Путин пытается изучить современный рынок» – десятиклассникам на тесте предложили описать структуру познания президента. / Ильтяков официально получил удостоверение избранного от Зауралья депутата Госдумы. / В Кургане на ярмарке у гостиницы «Воробьевы горы» на людей упал рекламный баннер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,