В Зауралье охотник отправился за дичью и погиб

В Курганской области во время охоты погиб 55-летний мужчина. Его тело выловили в озере Марково в Варгашинском районе.

Как сообщили 27 сентября в СУ СКР по Курганской области, житель Варгашинского района 1966 года рождения 25 сентября уехал на охоту. «Во время охоты на дичь с лодки он пропал из вида других охотников», – уточнили в региональном Следкоме. Позднее начались поиски пропавшего. Его тело обнаружили в воде. По предварительным данным, мужчина выпал из лодки и утонул.

СУ СКР проводит процессуальную проверку. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в региональном Следкоме.

Курган, Варгаши, Дарья Котова

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