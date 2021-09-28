Мэрия Кургана проведет горячую линию для жильцов домов, где нет тепла

Администрация Кургана в среду, 29 сентября, проведет горячую линию по вопросам запуска тепла в многоквартирных домах. Вопросы курганцев чиновники будут принимать один час: с 09:00 до 10:00 часов. Позвонить на горячую линию можно по номеру: 42-85-00.

Отопительный сезон для жилых домов начался 20 сентября. Несмотря на ночные заморозки, батареи потеплели не у всех. По данным на вечер 28 сентября теплоноситель подан в 1676 домов. Более 1400 домов отапливает Курганская генерирующая компания, в 271 многоквартирник ресурс подается от котельных.

Специалисты мэрии областной столицы ездят по домам и проверяют жалобы горожан. Как сообщил заведующий отделом муниципального жилищного контроля ДЖКХ Вячеслав Гляделов, из-за аварии на сетях тепло сейчас, в частности, не получают несколько домов на ул. Гоголя. В настоящее время здесь работают бригады СП «Тепловые сети». К вечеру сегодняшнего дня порыв планируют устранить. После этого на домах будут открыты задвижки, и тепло начнет поступать в квартиры.

Курган, Дарья Котова

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