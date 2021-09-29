Курганские власти рассказали, на что потратят миллиардный инфраструктурный кредит

Инфраструктурный кредит в сумме 1,6 млрд. рублей, выделенный Курганской области, будет потрачен на развитие микрорайона Заозерный и на создание инженерных сетей второй очереди индустриального парка в Варгашах.

Как уточнил 29 сентября заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, курирующий сферу ЖКХ, значительная часть кредита пойдёт на подготовку земельных участков под жилую застройку в микрорайоне Заозёрный и строительство в микрорайоне новых дорог. «Дороги будут с ливневой канализацией, которая будет собирать все стоки с микрорайона. Это поможет возвести новые жилые кварталы, причём будет применяться принцип комплексной застройки – то есть дома будут строиться сразу с социальной инфраструктурой, с продуманными территориями, с внутриквартальной планировкой», – пояснил Воробьев.

Вторая очередь Варгашинского индустриального парка, на инженерную инфраструктуру которого также потратят часть кредита, уже строится. Это один из девяти индустриальных парков, которые создаются сейчас в регионе. Помимо варгашинской площадки готовы к запуску Курганский индустриальный парк и «Территория областного развития».

Курганские власти считают, что налоговый эффект будет больше, чем сумма кредита – это значит, что заем удастся погасить и привлечь дополнительные доходы в бюджет.

Как сообщал «Новый День», инфраструктурный кредит для Курганской области был одобрен в сентябре. Всего такую меру поддержки получили четыре субъекта РФ.

«Курганская область получит инфраструктурный кредит на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозёрный с потенциалом ввода жилья 340 тыс. кв. м и строительство автомобильных дорог, совмещённое со строительством ливневой канализации», – сообщалось на официальном сайте правительства РФ. Второй проект – Варгашинкий индустриальный парк, федералы также поддержали. «Экономический эффект от реализации проекта – создание 234 рабочих мест на этапе эксплуатации, а также прирост ВРП к 2038 году в объёме порядка 318,2 млн рублей, что составит 0,05% от объёма ВРП Курганской области», – объяснил решение о выделении средств Зауралью вице-премьер Марат Хуснуллин.

Инфраструктурный кредит – новый механизм кредитования регионов. Федеральные средства субъекты РФ получают по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

Курган, Дарья Котова

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