В Зауралье ежедневно увеличивается число заболевших Covid-19

В Курганской области по состоянию на 29 сентября лабораторно подтверждено 127 диагнозов Covid-19. Такие показатели фиксировались в первых числах сентября, затем был небольшой спад. К середине месяца число вновь заболевших редко когда превышало 122-124.

По данным оперативного штаба, в Кургане за сутки положительные тесты на Covid-19 оказались у 46 человек. Остальные случаи выявлены в 20 территориях региона. Вновь заболевшие есть почти в каждом районе и муниципальном округе Зауралья.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 33 тыс. 377 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.09.21

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