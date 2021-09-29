В Кургане вырубят сотни деревьев. Мэрии пришлось объясниться

В Кургане до конца года планируют спилить около 200 деревьев. Муниципальный контракт на их снос уже сформирован. Также городские власти будут искать подрядчиков на формировку деревьев.

Как сообщил 29 сентября директор административно-технической инспекции города Кургана Илья Мацкан, массовый спил деревьев проводится по многочисленным заявкам горожан – люди просят убрать аварийные стволы. «Это сухостой, произрастающие с уклоном деревья, также имеющие грибковые заболевания», – уточнил Илья Мацкан.

Больше всего так называемых аварийных деревьев, которые могут упасть во время сильного ветра, снесут в районах Северный, Увал, Восточный и Энергетики. По словам директор административно-технической инспекции, муниципальный контракт уже сформирован. Подрядчик должен не только спилить сухостой, но и избавиться от пней.

До конца года, отметил Илья Мацкан, мэрия Кургана планирует найти подорядчика на еще один муниципальный контракт. Это формовка и омоложение почти 450 деревьев.

Курган, Дарья Котова

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