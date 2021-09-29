В Курганской области задержали главу сельсовета: обманом отобрала квартиру у вдовы ветерана

В Курганской области силовики при поддержке УФСБ задержали экс-главу Шастовского сельсовета. В СУ СКР по Курганской области фамилию фигуранта уголовного дела не называют, но преступления были совершены в 2016 и 2020 годах. В тот период главой села Шастово (Варгашинский район) была Людмила Речкина.

В региональном Следкоме 29 сентября сообщили, что задержанную подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Это статьи 286 и 159 УК РФ.

Первый эпизод датируется 2016 годом. «Подозреваемая, являясь главой Шастовского сельсовета и используя свое должностное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладела 1-комнатной квартирой, принадлежащей 64-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. Чиновница обманом переоформила недвижимость пожилой женщины на себя, а затем продала квартиру и присвоила себе деньги от продажи – более 1 млн. рублей.

В 2020 году подозреваемая слишком лояльно отнеслась к местному предпринимателю. «Глава сельсовета, пытаясь избежать административной ответственности за отсутствие противопожарного разрыва в селе Шастово, заключила муниципальный контракт на его выпилку с местным предпринимателем. Превышая свои полномочия, женщина распорядилась о сплошной рубке леса общим объемом более 330 кубометров, при этом вырубленной древесиной предприниматель распорядился по своему усмотрению», – добавили в Следкоме. В результате сделки бюджету сельсовета был причинен крупный ущерб – 1 млн.700 тыс. рублей.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УФСБ России по Курганской области. По месту жительства подозреваемой проведены обыски. В ходе обысков изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», – заявили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Шастово, Дарья Котова

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