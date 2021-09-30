В Кургане на весь день отключат воду в одном из микрорайонов

В Кургане в микрорайоне Рябково 1 октября не будет холодной воды. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», с 10:00 часов до 20:00 часов на ул. Кузнецова будут проводиться работы на водопроводе.
В зону отключения 1 октября попадает частный сектор на улицах Кузнецова, Целинная и Рылеева. Также без воды останутся соцобъекты, включая детский садик «Кораблик».
В «Водном Союзе» уточнили, что на 10 часов водоснабжение в микрорайоне прекратится в связи с врезкой водопровода.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 30.09.21
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