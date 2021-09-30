В Курганской области 11-летний мальчик погиб от выстрела в голову

В городе Петухово Курганской области погиб 11-летний мальчик. Ребенок достал охотничье ружье и выстрелил.

О трагедии сообщают телеграм-каналы и СМИ. Первоисточником стал канал «Осторожно, новости», который ведет Ксения Собчак. Получить комментарии в СУ СКР по Курганской области не удалось. Информированный источник «Нового Дня» подтверждает данную информацию и уточняет, что «это был несчастный случай».

По данным «Осторожно, новости», погибший 11-летний мальчик – сын одного из сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. Тело ребенка с огнестрельным ранением в голову обнаружил младший брат, когда вернулся из школы.

В доме семьи действительно имелось огнестрельное оружие, но все необходимые документы на него оформлены. По данным источника телеграм-канала, ребенок взял из хранилища охотничье ружье ТОЗ-34, когда остался один дома.

Курган, Петухово, Дарья Котова

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