В Зауралье сегодня побит сентябрьский рекорд по коронавирусу

В Курганской области на 30 сентября подтверждено 129 новых случаев коронавируса. Это антирекорд сентября. В первый месяц осени в регионе максимально фиксировалось 127 случаев COVID-19 в сутки.
По данным оперативного штаба Зауралья, новые случаи инфицирования лабораторно подтверждены в 21-ом муниципалитете региона, включая Курган. В областной столице коронавирус за стуки подтвердился у 44 человек.
Остальные случаи выявлены в Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском, Шумихинском муниципальных округах.
Общее число инфицированных увеличилось до 33 тыс. 506 человек.
Курган, Дарья Котова
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