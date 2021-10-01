Мэр Кургана встретилась с жителями микрорайона, которые просили Путина «открыть поворот»

Мэрия Кургана не будет делать пробивку на федеральной трассе «Иртыш», чтобы вернуть поворот в микрорайон Зайково. Автомобильные потоки на загруженном участке шоссе разделили ради безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 30 сентября мэр Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы встретиться с жителями. Люди, напомним, возмутились, что привычный поворот с трассы в Зайково закрыли, на дороге появилось разделительное ограждение. И теперь, чтобы заехать в микрорайон со стороны Кургана, нужно сделать небольшой крюк. Активисты микрорайона разместили петицию на имя президента страны.

Начальник отдела капитального строительства ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Андрей Хмелев, который приехал в Зайково вместе с Ситниковой, объяснил курганцам причину закрытия поворота. «Движение в две полосы в обе стороны создавало очаг аварийности при повороте налево при встречном движении, поэтому принято решение установить здесь осевое барьерное ограждение и закрыть для транспорта левый поворот», – уточнил Андрей Хмелев и добавил, что ограждение потоков предусмотрено проектом, одобренным госглавэкспертизой.

По его оценке, крюк для заезда получился небольшой – порядка 3 километров. А для пешеходов в 300 метрах от зайковского поворота будет обустроен пешеходный переход.

Сейчас мэрия Кургана рассматривает альтернативный вариант заезда в Зайково. Мэр Ситникова поручила профильным департаментам администрации города проработать вопрос соединения Зайково с выездом на Курган в обход федеральной трассы через Откормсовхоз.

Курган, Дарья Котова

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