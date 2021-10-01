В Зауралье опять нашли взрывное устройство: третье за два месяца

В Макушинском муниципальном округе группа разминирования ОМОН изъяла боеприпас. Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны 30 сентября обнаружил житель села Моршиха во время земляных работ.

Как сообщили в курганском управлении Росгвардии, находка была опасной – снаряд 76-мм с головным взрывателем. Боеприпас был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности.

С августа это третий выезд саперов. Сначала была найдена граната Ф-1 со следами глубокой коррозии. Ее обнаружили в селе Половинное. Ручная граната без предохранительной чеки лежала прямо возле опоры ЛЭП. В сентябре боеприпас обнаружили жители в селе Лихачи Варгашинского района. Это тоже была граната со следами глубокой коррозии с обломанным запалом, она могла представлять опасность для окружающих.

Курган, Дарья Котова

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