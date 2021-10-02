Губернатор Шумков поделился итогами трёхлетней работы на посту главы региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил трёхлетие на посту главы региона постом в своём аккаунте. Запись опубликована 2 октября 2021 год в ВК. Шумков перечислил те изменения, которые произошли за последние пару лет, и напомнил, что изменения даются нелегко и что они – совместный результат власти и жителей.

«Но я не мог не поблагодарить вас именно сегодня, именно сейчас. Ведь любой, даже самый маленький юбилей – это повод подводить итоги. А итоги демонстрируют Ваши успехи, мои родные. Ваш труд и ваше доверие в основе всего этого. И потому любому, кто начинает перечислять остающиеся пока проблемы, я всегда отвечаю просто: «А что, если бы весь предыдущий 20-летний период мы работали такими же темпами, как последние два года? Разве не смогли бы мы превратить Курганскую область из слабеющего деградирующего региона как минимум в крепкого середняка или во флагмана по многим перечисленным позициям?». Разумеется, да. Это вселяет в нас веру, что всё в наших руках, всё в наших силах, мы не только достойны жить лучше и чище, но всегда можем это сделать, если только захотим», – написал губернатор.

Также он напомнил, что с места сдвинулось решение застарелых проблем ЖКХ: обновляется коллектор в Кургане, строятся новые КОСы в Варгашах, Каргаполье, обновляются КОС в Далматово и Шадринске, строятся и ремонтируются водопроводы в районах области (одна из самых больших проблем территорий).

Ремонтируются детские сады и школы, во многих из которых не было ремонта по 30-40 лет, где крыши протекали, окна свистели от ветра и в столовых невозможно было нормально поесть. Ремонтируются больницы и поликлиники, приобретается новое оборудование.

В своём посте Шумков не упоминал, но одной из главных новаций стало привлечение внебюджетных средств на стройки и ремонты тех же самых социальных объектов и на благоустройство. Несколько миллиардов в бюджет Курганской области привлечены из бюджета Ямала, Тюменской области и Москвы – средства пошли на набережную в Кургане, на ремонт коллектора, на ремонт районных детских садов. Без горизонтальных субсидий найти на это деньги было бы крайне сложно и долго.

Инсайдер из числа чиновников рассказывает: найти средства – это только часть работы. Самое сложное – сделать так, чтобы контракты были расторгованы вовремя, подрядчики всё сделали в срок и качественно. При хронической нехватке рабочих рук это весьма сложная задача. И этим Шумков занимается постоянно – он помнит каждую стройку, каждый объект. И спрашивает с глав очень жёстко.

Кроме очевидных итогов есть очень много нюансов – перестройка работы команды, о которой вскользь упомянул губернатор. Рост нагрузки на чиновников и муниципальных служащих, который произошёл с приходом нового главы региона, сразу стал причиной увольнений многих сотрудников областной и муниципальных администраций. Жёсткий кадровый дефицит, бюджетный дефицит и шквал жалоб на работу бюджетных учреждений – то с чем регулярно сталкивается Шумков в Курганской области.

Один из главных вопросов, который волнует в том числе и жителей – отток населения. Именно эту проблему в вину ставят Шумкову оппозиционные издания и блогеры. Хотя тенденция эта сложилась задолго до него. Курганская область много лет назад превратилась в место, откуда все стремятся сбежать в более благополучные соседние субъекты. Прежние губернаторы не предлагали никаких решений. Шумков запустил проект «Курганская область зовёт» наподобие дальневосточного гектара. Проект даёт возможность взять бесплатно участок земли, построить на нём дом или даже ферму, получить господдержку на создание этой самой фермы и строительство жилья. Проект нацелен на привлечение тех, кто хочет заниматься хозяйством и жить за городом. Он должен решить несколько задач – развитие деревни, народосбережение, повышение рождаемости и так далее. Такие глобальные задачи как снижение оттока населения и изменение имиджа региона, очевидно, не решить за пару лет. Однако жилищные программы и грантовая поддержка фермерства, безусловно, альтернатива и интересное предложение для тех, кто хочет жить за городом.

Также Шумков часто объясняет: народосбережение – это качественные социальные услуги, уютный двор, рабочие места. Всё это по отдельности и вместе он делает.

Совершенно новый тип коммуникаций с населением ввёл Шумков за эти пару лет – и это тоже итог его работы. Главная его особенность – это предельная откровенность. Он честно высказывает своё мнение по разным вопросам, стремится досконально объяснить свои решения, в том числе и непопулярные. Не заигрывает с населением и прямо спрашивает: как много дали налогов те люди, которые требуют построить на их взносы дороги, дворы и больницы в регионе. Готовы ли сами критикующие пойти работать вместо тех, кого они раскритиковали. Шумков сам читатет комментарии под своими постами, иногда комментирует и отвечает на вопросы. Он делится своими размышлениями с жителями обо всём – о современных культурных ценностях, о политике Запада, о дружбе и предательстве, о своих коллегах, о том, почему так тяжело добиться нормального результата, почему опять сорвались сроки ремонта. Это сильно сближает его с жителями и делает его понятным.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 01.10.21

В Зауралье опять нашли взрывное устройство: третье за два месяца. / В Курганской области из-за роста заболеваемости Covid-19 начали вводить ограничения. / Мэр Кургана встретилась с жителями микрорайона, которые просили Путина «открыть поворот». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»