В Кургане восемь улиц будут отключены от водоснабжения

В Кургане во вторник, 5 октября, будет ограничено водоснабжение из-за работ на ул. Б.Петрова – Станционная. Как сообщает 4 октября водоснабжающая компания «Водный Союз», работы продлятся весь день: с 10:00 часов до 21:00 часа.

Перебои с водой ощутят жители некоторых домов на восьми улицах: Аргентовского, Гоголя, Б.Петрова, Некрасова, Урицкого, Кравченко, К.Маркса. Самое масштабное отключение запланировано на ул. Омская, где без воды останутся дома № 72, 72А, 74, 74ж, 103, 107к.2А, 111, 131ст.1, 133к.3, 135ст.1, 135А, 137, 137А, 137Б, 137/1, 139.

Временные неудобства связаны с тем, что «Водный Союз» на ул. Б. Петрова – Станционная будет менять запорную арматуру.

Курган, Дарья Котова

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