В Зауралье третий день подряд фиксируется рекордная суточная заболеваемость Covid-19

В Курганской области 2,3 и 4 октября фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки лабораторно подтвердились 145 диагнозов Covid-19. Днем ранее – 140.

Почти треть заболевших – жители Кургана. В областной столице за сутки плюс 54 новых случая инфицирования. Остальные случаи зарегистрированы почти во всех территориях Зауралья: в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии – более 34 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День, с сегодняшнего дня в регионе ужесточаются меры безопасности. Посетителям некоторых объектов – спортивных и культурных, теперь потребуется либо QR-код (сертификат, справка) подтверждающий наличие прививки от коронавируса, либо справка о перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19. Также можно предъявить ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие COVID-19, сделанный не более 72 часов назад (такая справка может понадобиться тем, у кого есть медотвод от прививки).

Также в Зауралье дополнительно увеличили коечный фонд в ковидарных госпиталях – до 2100 коек. В сентябре, напомним, было развернуто 1700 ковидных коек.

Курган, Дарья Котова

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