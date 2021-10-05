В Курганской области жители обнаружили в озере тело 43-летнего мужчины

В Курганской области следователи выясняют причину и обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, жителя села Пашково (Петуховский район). Его тело нашли в озере.

Как сообщает 5 октября СУ СКР по Курганской области, селянин 1978 года рождения отправился на рыбалку на моторной лодке. «Днем 4 октября тело мужчины обнаружено местными жителями в озере Мосино без признаков насильственной смерти. Предположительно, во время рыбной ловли на моторной лодке мужчина из нее выпал и утонул», – уточнили в региональном Следкоме. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября в Зауралье произошла аналогичная трагедия. Житель Варгашинского района 1966 года рождения 25 сентября уехал на охоту и погиб. «Во время охоты на дичь с лодки он пропал из вида других охотников», – уточняли в сентябре в региональном Следкоме. Позднее начались поиски пропавшего. Его тело обнаружили в воде. По предварительным данным, мужчина также выпал из лодки и утонул.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.10.21

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