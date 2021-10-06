В Кургане водитель иномарки сбил во дворе жилого дома пенсионерку

В Кургане на ул.Станционная во дворе жилого дома под колеса машины попала 66-летняя женщина. С места ДТП пенсионерку госпитализировали.

Как сообщает ГИБДД по Кургану, 5 октября водитель 1978 года рождения на малотоннажном грузовике ISUZU двигался по дворовой территории задним ходом: искал место для того, чтобы остановиться и выгрузить товар в придомовой магазин. Пешехода он не заметил.

Пострадавшую с травмами увезли в курганскую больницу скорой медицинской помощи.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.10.21

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