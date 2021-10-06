В Кургане водитель иномарки сбил во дворе жилого дома пенсионерку

В Кургане на ул.Станционная во дворе жилого дома под колеса машины попала 66-летняя женщина. С места ДТП пенсионерку госпитализировали.
Как сообщает ГИБДД по Кургану, 5 октября водитель 1978 года рождения на малотоннажном грузовике ISUZU двигался по дворовой территории задним ходом: искал место для того, чтобы остановиться и выгрузить товар в придомовой магазин. Пешехода он не заметил.
Пострадавшую с травмами увезли в курганскую больницу скорой медицинской помощи.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 05.10.21
В Курганской области жители обнаружили в озере тело 43-летнего мужчины. / Экс-сенатор Лисовский получил мандат депутата Госдумы от Курганской области. / В Кургане два дня массово будут отключать воду. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube