В Курганской области заболеваемость коронавирусом уверенно растет

В Курганской области каждый день растет число подтвержденных диагнозов Covid-19. По состоянию на 6 октября выявлено 155 новых случаев. Днем ранее – 149.

Как сообщает оперативный штаб региона, инфицированные выявлены в 21-ом муниципалитете Зауралья. Только в Кургане за сутки вновь заболевших – 57 человек. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Резкий рост заболеваемости фиксируется с начала октября. Сентябрь в Курганской области закончился с ежесуточным приростом менее 130 случаев.

Курган, Дарья Котова

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