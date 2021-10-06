В Кургане 18-летний подросток за несколько минут украл из магазина почти 40 мягких игрушек

В Кургане полиция задержала 18-летнего подростка, который совершил необычную кражу. Из игрового автомата, установленного в фойе магазина, молодой человек вытащил несколько десятков мягких игрушек.

Как сообщили 6 октября в УМВД по Курганской области, накануне вечером в магазине не было людей и молодой человек спокойно похитил почти 40 игрушек из автомата через отверстие для выдачи призов.

Найти злоумышленника помогли видеокамеры. Украденные игрушки курганец унес домой, где их и изъяли полицейские. Ущерб хозяину автомата составил около 8 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.10.21

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