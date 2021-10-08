Врач ковидного госпиталя в Кургане рассказала, что происходит в «красной зоне»

Заместитель начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн по лечебной работе Екатерина Хиева рассказала, как болеют коронавирусом привитые пациенты и те, кто не поставил прививку от COVID-19.

Доктор Хиева заявила, что привитые пациенты переносят инфекцию совсем по-другому: болезнь у них протекает в средней степени тяжести. «У нас нет ни одного вакцинированного от COVID-19 пациента, находящегося на ИВЛ или в отделении реанимации», – уточнила Екатерина Хиева, которая выступила в прямом эфире группы правительства Курганской области социальной сети во «ВКонтакте».

По ее словам, за 9 месяцев текущего года в госпитале умерло 144 пациента, 143 из них – не были привиты. «Один пациент был вакцинирован, но его перевели к нам из больницы скорой медицинской помощи после повторного инфаркта. У него не было пневмонии, он умер от хронической сердечной недостаточности», – пояснила медик.

В данный момент в госпитале ветеранов войн на лечении находятся 176 пациентов. В основном, это пожилые люди. Только 7% нынешних пациентов ковидного госпиталя поставили прививку от коронавируса. «У нас очень много тяжёлых больных, которые находятся в палатах интенсивной терапии, отделении реанимации», – оценила заместитель начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов.

Еще с начала пандемии от имени ВОЗ и медиков всех стран звучит предупреждение, что пожилые люди переносят коронавирус гораздо тяжелее. Екатерина Хиева обратилась к жителям области с просьбой позаботиться о своих родителях, бабушках и дедушках, попросить их привиться, проконсультировавшись с врачом, тем более что организм людей старшего поколения переносит вакцину легче, покраснение и температура после прививки наблюдаются редко, а также самим привиться, чтобы не заразить пожилых родственников.

В Курганской области, как и по всей стране, с октября изменилась коронавирусная статистка. Уровень заболеваемости растет. В Зауралье уже несколько дней подряд ежедневно лабораторно подтверждается более 150 диагнозов COVID-19.

Курган, Дарья Котова

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