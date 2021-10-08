Антирекорд: в Курганской области прирост по Covid-19 превысил 160 случаев в сутки

В Курганской области 8 октября выявлено 162 новых случая коронавируса. Для региона это рекордная цифра с начала «четвертой волны» пандемии.

В Кургане за сутки выявлено 55 вновь заболевших. Остальные случаи подтвердились в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 34 тыс. 685 случаев COVID-19.

Как сообщал «Новый День», с 4 октября в регионе ужесточились ограничительные меры. По решению оперативного штаба посещение культурных и спортивных мероприятий теперь возможно только при соблюдении определенных условий. Посетителям потребуется либо QR-код (сертификат, справка) подтверждающий наличие прививки от коронавируса, либо справка о перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19. Также можно предъявить ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие COVID-19, сделанный не более 72 часов назад (такая справка может понадобиться тем, у кого есть медотвод от прививки). Не исключено, что из-за резкого роста заболеваемости в Зауралье будут введены и другие ограничительные меры.

Курган, Дарья Котова

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