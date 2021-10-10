В Кургане во время пожара в жилом доме погибли четыре человека, в их числе два ребенка

В Кургане ночью 10 октября сгорел одноэтажный двухквартирный дом на ул. Урожайная, 146. Огнеборцы сообщили о шести погибших, позднее Следком Курганской области уточнил, что погибли четыре человека: два ребенка 2013 и 2008 годов рождения и две женщины 1958 и 1979 годов рождения.

В управлении МЧС по Курганской области сообщают, что сигнал о пожаре поступил ближе к полуночи. «На момент прибытия огнеборцев горела кровля открытым огнём одноэтажного двухквартирного брусового дома на площади 160 кв. м. В 00 часов 37 минут огонь удалось локализовать, в 3:23 – ликвидировать открытое горение. В 7:20 утра на пожаре по повышенному «Рангу пожара №2» была объявлена полная ликвидация», – сообщили в оперативном ведомстве.

К тушению пожара были привлечены 61 человек, 21 единица техники.

На пепелище были обнаружены тела погибших. Сначала сообщали о шести жертвах и об одном пострадавшем – мужчину 1975 года рождения с места трагедии госпитализировали. 10 октября в СУ СКР по Курганской области актуализировали данные о погибших. «В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек – двух женщин и двух детей», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). С родственниками погибших работают психологи. Причина пожара уточняется.

Курган, Дарья Котова

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