В Кургане из-за коммунальной аварии почти до конца октября перекроют одну из улиц

В Кургане в понедельник, 11 октября, будет закрыто движение на ул. Кравченко. Для движения автомобильного транспорта до 24 октября перекроют участок дороги от ул. Куйбышева до ул. Советской.

Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», на ул. Кравченко сегодня начнутся аварийные работы на сетях канализации. Закончить работы планируют к вечеру 24 октября.

Асфальт коммунальщики к этой дате обещают восстановить лишь в «зимнем варианте».

Курган, Дарья Котова

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