«Вброс для дискредитации врачей»: курганцев поссорил пост про медиков, работающих в ковидном госпитале

Жительница Кургана выдвинула претензии к медикам городской больницы №2, на базе которой развернут ковидный госпиталь. В социальной сети во «ВКонтакте» женщина под ником Екатерина Федотова назвала происходящее в госпитале геноцидом и обвинила медиков в жестокости. Пост, который за час посмотрели более 13 тысяч человек, спровоцировал активную дискуссию. Большинство пользователей «ВК» начали активно защищать врачей, которые «уже спят стоя». Пунктуация и орфография авторов высказываний сохранены.

«То, что происходит во 2 городской больнице не поддается никакому логическому объяснению, с точки зрения гуманности – это геноцид. Таблетки пациентам швыряются на пол. Всех без разбора колют стероидами, которые вызывают повышение сахара в крови. На месте катетера образуются отеки», – написала пост Екатерина Федотова, который разместил паблик «Типичный Курган».

Под постом за считанные минуты появились десятки комментариев. Пользователь под ником Ольга Леонова ответила автору, что ее в пятницу выписали из данной больницы. «Врачи сутками на ногах, таблетки, если даже по одной, приносят всем. В 5.40 уже медики у кровати с аппаратом… Нас лечили реально. Да, лечат диксеметазоном, но это единственное, что помогает», – ответила автору Ольга. «У нас бабушку за 2 недели поставили на ноги, поражение легких было бошьше 70 процентов и кормили хорошо, мы врачам благодарны», – добавила Татьяна Русинова.

Пользователь под ником Злата Полякова предположила, что пост против медиков появился в социальных сетях намеренно. «Такое впечатление, что это очередной вброс для очередной, ставшей уже нормой, дискредитации врачей. У автора одни эмоции. Ни одной фамилии ни врача, ни среднего или младшего персонала. Даже фото нет. Зато как красочно описано – таблетки на пол, горстями…», – поделилась своим мнением Злата Полякова. Часть подписчиков паблика тут же парировали ей: «вы заинтересованное лицо, 1000%».

Также авторы комментариев отмечали, что при таком уровне заболеваемости и смертности в регионе нужно усиливать ограничительные меры. Досталась критика и сфере здравоохранения в целом.

Под дискуссионным постом официальный комментарий разместил и региональный департамент здравоохранения Курганской области: «Для проведения проверки контроля качества оказания медицинской помощи вы можете направить официальное письменное обращение в департамент здравоохранения, с указанием конкретных фактов».

Как сообщал «Новый День», с начала октября в Курганской области растет суточная заболеваемость коронавирусом. Ежедневно подтверждается более 160 диагнозов Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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