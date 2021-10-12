Рост заболеваемости 20%: в Курганской области вводят обязательную вакцинацию от Covid-19

Глава управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов объявил об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных граждан. Постановление Хохлова, датированное 11 октября, во вторник, 12 октября, официально опубликовано на сайте ведомства.

Пункт первый документа дословно сформулирован так: «Обеспечить с 13.10.2021г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации…».

Обязательная вакцинация касается почти всех, кто по работе пересекается с людьми. Это представители сфер образования, здравоохранения, торговли, соцзащиты, работники транспортной сферы, косметических салонов итд. Речь, в том числе, идет и о частных компаниях, включая работников, оформленных на работу индивидуальными предпринимателями.

В документе также сказано, что до 1 ноября лица, которые подлежат обязательной вакцинации, должны привиться первым компонентом. А в срок до 01.12.21 вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80% сотрудников.

В документе указан сценарий, как поступать с работниками, которые будут против вакцинации без уважительной причины (медотвод). «Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 01.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 01.12.2021 – лиц, не имеющих законченного курса вакцинации», – говорится в документе главы курганского Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация от коронавируса введена уже в нескольких регионах страны. В их числе наши соседи – Свердловская, Челябинская области.

Решение о введении обязательной вакцинации г-н Хохлов объяснил ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. «Интенсивность прироста возросла с 4 октября, когда прирост за сутки составил 3,6%, а в последующие дни до 4,1%. За последние 7 дней зарегистрирован недельный прирост заболеваемости на 20,16%», – уточняется в документе за подписью главного санитарного врача Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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