В мэрии Кургана опровергли информацию о возобновлении строительства 25-этажной высотки

В Кургане на ул. К.Мяготина, 117 «а» строительство многоэтажки не возобновлено. В данный момент работы по указанному адресу проводит ресурсоснабжающая компания, а не застройщик. Об этом со ссылкой на главу Кургана Елену Ситникову 12 октября сообщил Центр управления регионом Курганской области.

По словам Елены Ситниковой, на месте скандальной стройплощадки сейчас работает поставщик тепла – ПАО «Курганская генерирующая компания». И коммунальщики оформили соответствующую заявку. «Временное ограничение подачи ресурсов не связано со строительством высотного дома. ПАО «КГК» необходимо провести работы по реконструкции старой тепловой сети и трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП-2 в районе жилого дома № 117 по ул. К.Мяготина», – сообщается в официальном паблике ЦУР Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее в социальных сетях прошла информация о том, что ООО «Газинвест» (подконтрольно бизнесмену-строителю Александру Бабочкину) не отказался от своих планов построить самый высокий многокватирный дом в Кургане. И когда на ул. К.Мяготина 11 октября появилась техника, курганцы решили, что «Газинвест» возобновил строительные работы.

Напомним, жители Кургана активно выступали против строительства «небоскреба» и требовали запретить стройку. В конце сентября городская прокуратура направила г-ну Бабочкину уведомление об отмене градостроительного плана земельного участка и разрешения строительства многоквартирного дома №117а на улице Коли Мяготина.

Курган, Дарья Котова

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