В Кургане пьяный водитель иномарки устроил тройное ДТП: погиб 18-летний юноша

В Кургане 40-летний водитель иномарки Hyundai на ул. Дзержинского вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Удар был такой силы, что ВАЗ отбросило на другой автомобиль – Volkswagen.

ДТП произошло у дома № 2Б вечером 12 октября. За рулем отечественного автомобиля находился 18-летний водитель. С места аварии его доставили в больницу, где молодой человек скончался. Пострадала пассажирка ВАЗа – 17-летняя девушка. Она госпитализирована.

Виновник смертельного ДТП – водитель Hyundai, получил травмы. Как сообщает ГИБДД Курганской области, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Предположительно, он был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.10.21

В мэрии Кургана опровергли информацию о возобновлении строительства 25-этажной высотки. / Как в «первую волну» пандемии: в Курганской области ужесточили ограничительные меры. / Поворот на трассе «Иртыш», из-за которого курганцы жаловались Путину, временно вернется. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»