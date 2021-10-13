В Курганской области названы худшие управляющие компании

В Курганской области по итогам третьего квартала 2021 года в число худших управляющих компаний попали три УК: МУП «Прометей», ООО «УК «Единогласие» и ООО «УК Лидер». Такие данные озвучил начальник Госжилинспекции Курганской области Владимир Чупахин. В среду, 13 октября, он выступил в прямом эфире паблика регионального правительства «ВКонтакте».

В рейтинг попали 48 «управляшек», из них в «зеленой» зоне находятся 39 управляющих организаций. Первые три строчки рейтинга занимают ООО УК «Жилищник», ООО»Курганская управляющая компания» и ООО «Сервис». Документ доступен по этой ссылке.

Владимир Чупахин уточнил, что один из основных критериев оценки качества – это число вынесенных постановлений о назначении административного наказания управкомпании. Всего за серьезные нарушения требований к обслуживанию многоквартирных домов сумма штрафов, наложенных на УК Курганской области в этом году составила 16,2 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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