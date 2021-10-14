Смог от горящих в Свердловской области торфяников перекрыл курганцам дорогу

В четверг, 14 октября, с 09:10 часов закрыто движение на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», из-за сильного задымления движение транспорта невозможно на 69-75 км автодороги.

«Объезд: через п. Совхозный, с. Бруснятское, с. Черемхово. Кроме того, на участке км 106 – км 131+600 закрыто движение – объезд организован через г. Каменск-Уральский», – уточнили в ФКУ «Уралуправтодор». В компании, которая отвечает за федеральные трассы, ограничение движения объясняют «сильным задымлением», но при этом добавляют, что источник задымления не установлен.

Видимость на трассе за Шадринском упала почти до нуля. В данный момент в Свердловской области горят торфяники. Екатеринбург накрыло смогом.

Курган, Дарья Котова

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